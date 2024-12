I salernitani decideranno quando accendere i balconi

Emozioni che si accendono.

All'orizzonte una nuova edizione di IlluminiAMO Salerno, quinto capitolo dell'appuntamento natalizio messo in piedi in pandemia da Pippo Pelo. Allora bisognava vedere la luce in fondo al tunnel, oggi, nel rispetto di quella felicità condivisa, di quel senso di aggregazione, l'accensione si ripete e la città sembra come essersi abituata a questo rituale che sente assolutamente proprio.

E proprio per questo, il quinto anno di IlluminiAMO affida ai salernitani un compito molto importante: scegliere quando accendere i balconi. Accadrà attraverso un contest sulla pagina Facebook dell'iniziativa (https://www.facebook.com/groups/424097825651092) dove da cinque anni si incontrano quasi 25mila persone, tutti innamorati di un appuntamento genuino, che non ha nessun altro scopo se non quello di dare luce e calore alla propria città, da tempo già famosa per le Luci D'artista.

A disposizione 48 ore di tempo (a partire da oggi) per decidere giorno e ora e raccordare ancora una volta, con un click unanime, tutta Salerno dalla ZO al centro storico, senza esclusione delle zone collinari e i piccoli comuni della provincia che da sempre si aggregarono.

Per aderire all'accensione dei balconi, le regole sono sempre le stesse: addobbare, sia pure con il minimo sforzo, i balconi delle proprie abitazioni con le classiche luminarie natalizie, utilizzando possibilmente luci bianche ed elettriche, non a batteria né a carica solare.

«A distanza di cinque anni la città continua a chiedermi di questo appuntamento al quale non vuole rinunciare. Quell'idea sviluppata in un periodo buio è diventata un'iniziativa consolidata alla quale i salernitani si sentono affettivamente molto legati. Questo è il periodo in cui si comincia a pensare ai regali di Natale, ma anche alle luci da comprare per addobbare il balcone e partecipare a IlluminiAMO. È per questo che ho deciso di omaggiare i tantissimi seguaci di un nuovo appuntamento», dice Pippo Pelo.

NATALE PER CASO AL TEATRI VERDI Oltre al canonico appuntamento sotto i balconi di Via Velia, dove si esibirà a cappella il CoroPop di Ciro Caravano, (più avanti verrà comunicato giorno e orario) a fare da cornice a quello che ormai è un evento che non solo unisce la città ma distribuisce anche azioni benefiche e fa bene al cuore, (negli anni tante sono state le donazioni all'Ospedale san Leonardo, allo Sportello dei Sogni e alla OPEN OdV), quest'anno si aggiunge il concerto - spettacolo Natale per caso.

Il 13 dicembre al Teatro Verdi alle 21 Pippo Pelo condurrà una serata di musica e risate: la prima spetterà ai Neri per Caso e al CoroPop, le risate a Gigi e Ross. Sul palco regnerà l'arte ma anche l'amicizia, Pippo conosce molto bene e da tempo le tre formazioni, con le quali negli anni ha condiviso numerose esperienze professionali. Anzi, nel caso di Gigi & Ross si potrebbe dire che è stato proprio il conduttore a scoprirne il talento. Tra canzoni e comicità regnerà dunque la classica atmosfera familiare, quella tipica del Natale, fatta di brani da cantare insieme, abbracci sinceri e uno spiraglio di buona luce per tutti.



