Fiabe, elfi, mercatini per il Natale a Salerno

Anche quest'anno, Salerno, con le Luci d'Artista e l'atmosfera del Natale si fa…MeraviglioSA.

Torna, infatti dal 5 dicembre al 6 gennaio, in Piazza Sant'Agostino di Salerno, l'evento promosso dalla CNA -Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa- e sostenuto dalla Camera di Commercio e dal Comune di Salerno, con la Bottega San Lazzaro. Ceramica, lavanda, sale profumato, miele ma anche giochi in 3D, prodotti tipici campani, gioielli in resina, in corallo, tutto lavorato con mente, cuore e mani. Saranno questi i protagonisti del mercatino di Natale ospitato nelle nuove casette che trasformeranno Piazza Sant'Agostino nello speciale Villaggio dell'Artigianato.

Uno spazio che darà casa anche alla solidarietà legata alla raccolta fondi per la fondazione CasaAmica e …a Babbo Natale, che accoglierà i desideri che i bambini gli consegneranno attraverso le tradizionali letterine. In Piazza Sant'Agostino, anche spettacoli di magia, acrobazie, giochi di luce e bolle di sapone con Idea Live e Aurha.

Un Natale a misura per grandi, piccini e uno spazio speciale dedicato al mondo giovanile che potrà seguire un vero e proprio corso di formazione come Dj. A tenerlo uno degli animatori musicali apprezzati dai giovani, Marco Montefusco che offrirà le lezioni in forma gratuita. Non mancherà, però, anche lo spazio per la musica tradizionale con gli zampognari di Antonio Giordano. Sempre questa mattina, a Palazzo di Città, è stato presentato il progetto "Il Castello dei folletti dispettosi", targata Cna Salerno (7 dicembre 2024 - 5 gennaio 2024 - Sabato 16.30-19.30 - Domenica 10.00-13.00, 16.30- 19.30) che si terrà nell'area di Santa Sofia e di piazza Abate Conforti.

"C'era il desiderio da parte di tutti di dare seguito a quella fortunata esperienza- ha spiegato la direttrice di Cna Salerno, Simona Paolillo - per Cna è un modo per far conoscere la bellezza dell'artigianato alle generazioni future". Il Presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca, ha aggiunto: "Pur non volendo demonizzare i giochi legati alla realtà virtuale, noi riteniamo che iniziative come queste consentano di salvare i bambini dalla spirale del gioco passivo e fare esperienze concrete viso a viso, anzi mano a mano, con i nostri artigiani che possono tramandare tradizioni anche attraverso il gioco" .

Insieme ai laboratori artigianali che spaziano dalla lavorazione della pasta fresca, la ceramica, l'uncinetto, il beauty, l'oreficeria, la pelletteria, la fotografia, la creta e la meccatronica, sono previsti sorprese, giochi, show natalizi e magie di vario tipo organizzati dall'agenzia di animazione New Age, mentre l'atmosfera dal sapore natalizio sarà ricreata dalla Bottega San Lazzaro. Non mancheranno le dolcezze della Fabbrica delle Meraviglie che ha da poco aperto i battenti nel centro storico di Salerno. La grande novità è rappresentata dalla biblioteca degli Elfi. Qui i bimbi scriveranno le proprie letterine che poi porteranno nella Cassetta delle lettere di Babbo Natale predisposta a Piazza Sant'Agostino nell'ambito dell' iniziativa MeraviglioSA, firmata sempre da Cna Salerno.

Qui è previsto l'arrivo di Babbo Natale e la lettura delle letterine dei bimbi.



