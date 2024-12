Epatologia dell'ospedale Betania riceve premio Buona Sanità

Il reparto di Epatologia dell'ospedale evangelico Betania, che ha promosso un recente corso legato all'attenzione alla prevenzione, ha ricevuto il premio "Buona Sanità", consegnato al responsabile dell'unità operativa Ernesto Claar. La motivazione è la seguente: "Per l'impegno profuso in ambito epatologico, in particolare sul tema prevenzione, a favore di scuola ed istituzioni".

Il centro di Epatologia del nosocomio del quartiere Ponticelli, dopo aver ricevuto lo stesso riconoscimento nel 2019 per il sostegno e la cura alle classi sociali più fragili, consentendo l'eradicazione dell'epatite C nel Serd 32 di Ponticelli ed in buona parte dell'area Est di Napoli, ha continuato su questa strada lavorando in particolare con i giovani. Campagne di comunicazione, in collaborazione con associazioni dei pazienti, scuola e istituzioni, hanno aumentato la cultura della prevenzione in un'area storicamente colpita dalle malattie di fegato, nella quale spesso consapevolezza di malattia e accesso alle cure sono più difficili.

"La cultura di una sana alimentazione, i rischi legati all'uso poco consapevole di alcol, la consapevolezza del problema obesità (specie infantile), l'importanza dell'adesione agli screening - spiegano al reparto di Epatologia dell'ospedale Betania - hanno aumentato la fiducia dei cittadini nei confronti della sanità regionale, migliorato la qualità di vita delle famiglie, dato vigore alla rete oncologica campana, hanno contribuito a ridurre la migrazione sanitaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA