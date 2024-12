Due giorni di eventi a Napoli per ricordare Carlo Missaglia

Nella basilica di San Giacomo degli Spagnoli e nella sede dell'Unione Industriali di Napoli, martedì 10 e mercoledì 11 dicembre 2024 si svolgerà la seconda edizione del Premio Carlo Missaglia, promosso da Progetto Itaca Napoli e dalla Famiglia Missaglia.

"La canzone napoletana è talmente bella che non ha bisogno di un'orchestra, basta una chitarra", così era solito affermare Carlo Missaglia, studioso, narratore, interprete della canzone napoletana, sostenitore della sua unicità, considerato dal grande maestro Roberto Murolo "custode della tradizione classica della canzone napoletana".

Il primo appuntamento, che si terrà presso la Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, ospiterà una tavola rotonda sulla figura di Carlo Missaglia studioso narratore ed interprete della Canzone Napoletana. Il dibattito sarà condotto da Pasquale Scialò, musicologo e compositore, con Francesca Seller musicologa e docente presso il conservatorio di musica Giuseppe Martucci di Salerno; Maurizio Pica, musicista e compositore; Raffaele Di Mauro, musicologo e docente di Storia della Musica.

In chiusura concerto della sorprendente Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli diretta da Giuseppe Mallozzi L'11 dicembre, anniversario della nascita di Missaglia, si svolgerà il secondo appuntamento presso la sede dell'Unione degli Industriali di Napoli, in Piazza dei Martiri (palazzo Partanna). Il programma della manifestazione prevede la consegna del prestigioso premio a personalità del variegato mondo culturale napoletano che nella loro attività professionale hanno dato lustro alla nostra città al di fuori dei suoi confini naturali. Quest'anno il comitato scientifico e di valutazione, composto da Valerio Caprara, Enzo De Paola, Sara Missaglia, Fabio Pignatelli della Leonessa e Federico Vacalebre, assegnerà le tre Sculture, opera dello scultore Renzo Bighetti a Lina Sastri; Mario Martone e a Salvatore De Pasquale, in arte Depsa Il Premio Carlo Missaglia gode del patrocinio del Comune di Napoli, Unione Industriali di Napoli, Associazione Sualma, Associazione Internazionale Guido Dorso, Società Napoletana di Storia Patria, Gruppo Seniores del Banco di Napoli, Miradois Onlus, Congrega dei Turchini di Procida, Lions Club Milano Host, R.Y.C.C. Savoia, Progetto Itaca Napoli, missagliaeassociati.





