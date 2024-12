Dop e Igp, in Campania hanno un valore economico di 921 mln

È di 921 milioni di euro il valore economico dei prodotti Dop ed Igp della Campania, dove gli operatori sono 10.162. È quanto emerge dal rapporto Rapporto Ismea-Qualivita sul settore delle denominazioni.

La Regione è l'ottava regione italiana per 'impatto' dei prodotti sull'economia.

Nella filiera i formaggi sono il 55 per cento dei prodotti, le paste alimentari il 30 per cento, il vino l'11 per cento e quelli ortofrutticoli rappresentano il 4 per cento.

Dei 921 milioni il comparto cibo ha un valore economico di 820 milioni con 30 prodotti e una crescita del 3,6 per cento rispetto al 2022; la regione Campania si attesta al 3 posto per impatto, con la presenza di 5756 operatori.

Il comparto vino ha invece un valore economico di 101 milioni con un decremento del 1,9 per cento rispetto al 2022; in questo comparto la Campania si piazza al 13 posto con 4406 operatori.





