Arriva in centro a Napoli la protesta dei tir

Traffico automobilistico fortemente rallentato oggi a Napoli per lo sciopero indetto dagli autisti aderenti al sindacato Trasportounito che hanno attraversato con un lungo convoglio di motrici di tir a e passo di ' lumaca' alcune arterie cittadine.

La colonna, composta da quaranta mezzi, è partita da via Gianturco, alla periferia orientale di Napoli, dove è poi ritornata dopo aver attraversato via Marina e lambendo piazza Municipio. I conducenti hanno suonato i clacson ripetutamente, esponendo sulla parte anteriore dei tir manifesti polemici contro il ministro dei Trasporti, Salvini. La protesta degli autotrasportatori è arrivata quindi al centro di Napoli.

L'obiettivo è di sollecitare una maggiore attenzione da parte del governo di fronte alle istanze della categoria.



