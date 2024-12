Anziano investito lo scorso mese, morto al 'Cardarelli'

È morto nel pomeriggio all'ospedale Cardarelli di Napoli l'anziano pedone investito lo scorso 21 novembre in via Adriano a Napoli. L'uomo, 77 anni, stava in prossimità di un attraversamento pedonale quando fu travolto da una vettura.

Sul posto gli agenti del reparto specialistico di Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che identificarono il conducente del veicolo coinvolto sottoponendolo agli accertamenti urgenti, risultati negativi. Il veicolo fu posto sotto sequestro, mentre la vittima fu trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale Cardarelli e ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Del decesso del 77enne è stato informato il magistrato di turno. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il bilancio delle vittime stradali a Napoli nel 2024 sale a 25: 13 pedoni, 9 conducenti di motocicli, 2 ciclisti e 1 il passeggero di un'automobile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA