Albero crollato all'Università, indagini sulla manutenzione

Saranno affidate agli agenti della Squadra Mobile di Salerno le indagini sull'albero crollato sabato pomeriggio nel campus di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno, provocando tre feriti di cui uno grave. Gli agenti, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore, in questa prima fase stanno procedendo ad accertare eventuali responsabilità in merito alla manutenzione del verde e ad effettuare altri accertamenti per capire se quanto accaduto poteva essere o meno evitato.

Nelle scorse ore l'Ateneo ha chiarito che il contratto tra la Fondazione universitaria e la ditta affidataria del servizio "prevede un costante monitoraggio delle condizioni di sicurezza delle oltre 3mila essenze arboree presenti nei campus". Al tempo stesso l'Università ha fatto sapere di aver comunque disposto una verifica immediata e straordinaria.

Intanto sul fronte medico non si registrano novità: le condizioni del 25enne di Eboli rimasto schiacciato dai rami restano stabili ma critiche. Il giovane resta in pericolo di vita ed in queste ore è stata lanciata anche una gara di solidarietà per raccogliere sacche di sangue. Meno gravi le condizioni degli altri due feriti: il 25enne di Petina è stato trasferito in Chirurgia dove mercoledì dovrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico per le fratture al bacino e al sacro. Il ferito 20enne, invece, ha riportato una prognosi di 40 giorni.



