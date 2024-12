A Salerno fino al 22 gennaio in scena "Musica d'Artista"

Fino al 22 gennaio 2025 si terrà a Salerno l'evento "Musica d'Artista", un ciclo di eventi organizzati dal Teatro Verdi di Salerno (direzione artistica del maestro Daniel Oren, segretario artistico Antonio Marzullo). Il progetto rientra nelle operazioni programmate nell'ambito dell'accordo per la Coesione della Regione Campania di cui alla DGR 616/2024. Infatti, l'evento è stato reso possibile grazie ad un finanziamento della Regione Campania al Comune di Salerno - Teatro Verdi per la realizzazione del variegato calendario che riguarderà musical, concerti gospel, opera e tanto altro.

Da quest'oggi è possibile acquistare i biglietti al Botteghino del teatro Verdi. Il 6 dicembre, in occasione dell'accensione dell'Albero a Piazza Portanova, si terrà un concerto delle voci bianche del Massimo cittadino e a Piazza Flavio Gioia- in occasione dell'accensione delle Luci d'Artista- con l'esibizione del Coro Gospel del Teatro Verdi di Salerno che sarà accompagnato dal quartetto d'archi del Lirico. Nella stessa giornata (6 dicembre) nella sala del Lirico doppio appuntamento con la danza d'autore, in scena il Corpo di Ballo dell'opera Nazionale di Sofia che porterà in scena uno dei balletti più famosi di tutti i tempi: lo Schiaccianoci. Il 9 dicembre è il turno di Maro Biondi con il suo Crooning- The italian tour. Il 10 dicembre calcherà le tavole del Lirico Edoardo Bennato con il live "le vie del Rock sono infinite- Teatri 2024". Il giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, il Massimo risuonerà delle voci dei Neri per Caso e del CoroPop di Salerno che con Pippo Pelo e Gigi e Ross daranno vita ad una serata di musica e tanto divertimento dal titolo "Natale per Caso". Il 18 dicembre si spalanca il sipario per Fiorella Sinfonica - Live con orchestra. Il giorno successivo, il 19, Vinicio Capossela in scena con un concerto, Conciati per le feste, che segue il suo ultimo progetto discografico: Sciusten Feste n.1965. Si procede con l'appuntamento del grande Concerto di Natale 25 dicembre con l'Orchestra del Liceo musicale "Alfano I" di Salerno e il Coro di Voci Bianche del Teatro Municipale "Giuseppe Verdi". Venerdì 27 dicembre nuovo appuntamento con La Traviata. Il Gusto classico ed elegante di Giandomenico Vaccari curerà la regia del capolavoro di Giuseppe Verdi, mentre sul podio a dirigere Orchestra ci sarà la bacchetta di Daniel Oren.

Il Coro del Teatro dell'Opera di Salerno sarà diretto da Francesco Aliberti. Il 29 dicembre in scena "Fermarono i cieli" con Ambrogio Sparagana e Peppe Servillo. Apre il nuovo anno il consueto doppio appuntamento del 1°gennaio 2025 con il Concerto di Capodanno. Il 3 gennaio 2025 il pubblico del Lirico potrà ascoltare la voce del tenore di fama internazionale Vittorio Grigolo che renderà omaggio a Frank Sinatra, the voice, a 25 anni dalla scomparsa.

Accompagnato da due orchestre, Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno e Salerno Jazz Orchestra, dirette dal M° Demo Morselli. Il giorno della befana, il 6 gennaio, doppio appuntamento con il musical: A Christmas Carol. Il 10 gennaio la sala del Teatro sarà inondata dalle note della colossale Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125. In scena ci saranno le voci intense e profonde di Juliana Grigoryan, Dmitry Korchak, Elmina Hasan, Mikhail Petrenko. L'11 gennaio in scena Enzo Avitabile con il suo "Sacro Sud".

L'Orchestra Filarmonica di Benevento, il 12 gennaio, si esibirà in un emozionante omaggio a Lucio Dalla. Il 14 gennaio appuntamento con La gioia di danzare. Il 16 gennaio in scena "Penziere E Musica". La voce dello spettacolo è quella di Giancarlo Giannini. Il quartetto musicale è quello di Marco Zurzolo. Al violino di Pavel Berman il compito di chiudere "Musica d'artista" il 22 gennaio. La già ricca programmazione prevede anche appuntamenti con il Coro Gospel del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno: Domenica 8 dicembre ore 20- Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, Madonna di Fatima; Giovedì 12 dicembre ore 21.- Chiesa Maria Santissima Immacolata, piazza San Francesco; Domenica 15 dicembre ore 12- Parco Pinocchio; Domenica 22 dicembre ore 20- Madonna SS del Rosario di Pompei - Mariconda.



