Napoli: Conte 'temevo il Toro, stiamo crescendo bene'

"Stiamo crescendo come singoli e come squadra, sono contento: temevo questa trasferta perché il Toro è un'ottima squadra, i miei ragazzi hanno avuto una risposta matura": il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è soddisfatto per la vittoria ottenuta al Grande Torino con il risultato finale di 1-0. "Abbiamo creato tanto, ma abbiamo trovato un grande Milinkovic-Savic che ha lasciato la gara aperta ed ero preoccupato, perché basta un calcio d'angolo o un rimpallo - continua in conferenza stampa - ma abbiamo fatto altri step in avanti: continuiamo a lavorare, la nostra crescita è palese e tangibile".

Il prossimo appuntamento sarà la Coppa Italia: "Giovedì voglio dare spazio a chi ha giocato meno per vedere anche i loro miglioramenti, ma l'obiettivo non cambia ed è quello di passare il turno" conclude Conte. Per Alessandro Buongiorno è stata una gara particolare: "Ho vissuto una giornata speciale, ho salutato tante persone che hanno condiviso con me un lungo percorso in granata ed è stato bellissimo anche il saluto con la Maratona al triplice fischio" ha dichiarato il grande ex di giornata.

Parlando di Napoli, "Siamo stati solidi in difesa e abbiamo chiuso un'altra partita senza subire gol - riflette il centrale - ma non è soltanto merito nostro, bensì di tutta la squadra: è bello vedere che difendono anche gli attaccanti, c'è applicazione da parte di tutti".



