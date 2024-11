L'Arcobaleno Napoletano dedicato a Di Mare e per la ricerca

Un premio dedicato alla memoria del giornalista napoletano Franco Di Mare e a sostegno della Fondazione Melanoma Onlus: lunedì 2 dicembre alle 20 il Teatro Sannazaro di Napoli (Via Chiaia, 157) ospiterà "L'Arcobaleno Napoletano", tredicesima edizione. Di Mare fu il primo conduttore de "l'Arcobaleno Napoletano" premio ideato dall'attrice e cantante Anna Capasso. Sul palco ad accogliere gli ospiti ci sarà con lei Savino Zaba, madrina della serata sarà Valentina Stella con incursioni di Enzo Calabrese e Mario Pelliccia, ospiti Lino Barbieri, Rosa Miranda e Cosimo Alberti. "I principi su cui si basa la nostra kermesse risiedono nella solidarietà, nell'altruismo, nello spirito di sacrificio, in un impegno quotidiano - spiega Anna Capasso -. I riconoscimenti che saranno consegnati puntano a valorizzare gli esempi positivi della città di Napoli e dell'intera regione Campania. Un modo per riscoprire l'orgoglio di essere originari di questa terra e tramandare ai giovani i valori legati alle tradizioni". Durante la serata saranno consegnati riconoscimenti a personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo, dello sport, della società civile e dell'imprenditoria. Non mancherà la consueta asta di beneficenza 'istantanea' durante la quale sarà messa in palio una maglia ufficiale della SSC Napoli autografata, donata dalla squadra.

Il premio "L'arcobaleno Napoletano" è organizzato con il patrocinio morale del Comune di Napoli, a sostegno della Fondazione Melanoma Onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.



