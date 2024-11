Kermesse 'Picnic da Favola' con Babbo Natale e compagni

E' in programma l'8 e il 15 dicembre a "Frontemare Ambasciatori" sul Lido di Licola, nel Napoletano, la kermesse "Picnic da Favola"; con il titolo "Passeggiando con Babbo Natale" per le due domeniche di dicembre dalle 10 alle 18 a disposizione dei più piccoli e delle loro famiglie vi saranno due tour teatralizzati. "Gratis per i bambini fino a tre anni - annunciano gli organizzatori - e con un biglietto di 10 euro per chi ha superato tale età" e per gli adulti l'organizzazione 'Ok ti ci porto' di Francesco Carrese e Margherita Staiti ha messo a punto un evento con diverse proposte. L'evento vuole unisce teatro, animazione, spettacoli e concerti. Originariamente itinerante, "Picnic da Favola" ha trovato stazionamento nella location di Licola.

Con il Tour Teatralizzato (dalle 10.30 alle 13.30) i bambini con i genitori incontreranno e seguiranno nella location 20 attori in abiti sartoriali della Compagnia "La Mansarda-Teatro dell'Orco" diretta da Roberta Sandias. Si incontreranno, interagendo con loro, i personaggi del Natale. Ci saranno, inoltre, laboratori di manipolazione creativa; la sartoria e la pasticceria di Babbo Natale, l'ufficio postale gioca con gli elfi, la scuola degli elfi; il beauty spa. L'animazione è gestita da "Play you animation" e le fotografie e video pillole da "Sollo Fotografia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA