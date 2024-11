'Ic San Rocco-D'Azeglio' per il ripristino delle aree verdi

L'istituto comprensivo "San Rocco-D'Azeglio" di Marano di Napoli è stato coinvolto nella Giornata Ecologica per il plesso D'Azeglio, con la partecipazione di docenti, alunni e genitori, che si sono cimentati nel ripristino dello spazio verde e la sistemazione degli spazi comuni.

L'incontro, coordinato dalla dirigente scolastico Rosa Sorvillo, insieme all'associazione "Salandra Lovers" (che opera su tutto il territorio maranese), ha avuto lo scopo di alimentare la sensibilizzazione verso bene comune e di favorire la corretta educazione nei confronti dell'ambiente. Nel plesso San Rocco, gli alunni hanno partecipato al progetto "Bocciando s'impara" presso il bocciodromo di Marano, coordinati dalla Federazione Italiana di Bocce; in cantiere numerose attività e progetti in tutti i plessi dell'Istituto, che vedranno protagonisti gli alunni nel prossimo Open Day del 13 dicembre prossimo.



