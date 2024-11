Gelo, neve e vento sull'Italia, 5 feriti a Salerno 

Temperature in picchiata, venti forti e fiocchi di neve: ha mantenuto tutte le promesse l'ondata di maltempo che sta interessando molte regioni del Centro-sud.

Momenti di terrore nel campus universitario di Fisciano a Salerno dove le raffiche di burrasca hanno abbattuto un pino di 15 metri che è poi rovinato su 5 persone, di cui 3 sono state valutate da codice rosso per le lesioni riportate e addirittura uno di loro, un 25enne di Eboli, è ricoverato in gravi condizioni. I feriti, rimasti incastrati sotto le fronde dell'albero, sono stati liberati dai vigili del fuoco e dai carabinieri e sono stati portati all'ospedale Ruggi dove hanno ricevuto la visita, tra gli altri, del rettore dell'ateneo Vincenzo Loria.

Freddo e neve in Molise, con i fiocchi che sono caduti già a quote collinari interessando anche Campobasso, dove la temperatura si è attestata vicino allo zero. Venti centimetri di neve a Capracotta (Isernia) e anche sulle vette di Campitello Matese (Campobasso), con la colonnina di mercurio scesa a -3. A Bari il brusco abbassamento delle temperature ha convinto il sindaco Vito Leccese a predisporre un aumento dei posti letto al chiuso per le persone senza fissa dimora, disponendo l'apertura delle strutture di accoglienza anche durante il giorno.

Video Maltempo in Abruzzo, gelo e neve sopra i 600 metri

Gelo e neve sopra i 600 metri in Abruzzo, con violente raffiche di grecale che hanno interessato gran parte della costa. In montagna la temperatura ha sfiorato i -10 ma le previsioni per domani fanno ben sperare per un ritorno del bel tempo. Le maggiori criticità si sono registrate in provincia dell'Aquila, in particolare sulla strada statale 17 nel tratto compreso tra Sulmona e Castel di Sangro, dove è stato disposto il filtraggio dei mezzi pesanti. Sui tratti autostradali, dove le prime precipitazioni nevose sono arrivate dalle 4 del mattino, sono state attivate le operazioni di pulizia del manto stradale, soprattutto tra Magliano dei Marsi e Cocullo e nel tratto Assergi-Tornimparte. Chiuse al transito, presumibilmente fino a domenica matttina, la Strada provinciale 17 (tra il km 18 fino al 59), le strade provinciali 97 e 80 nel tratto di Vado di Sole. Mezzi spargisale in azione nelle frazioni più alte dell'Aquila, a partire da Aragno e Arischia.

Clima polare e neve anche in Calabria, in particolare sulla Sila e sul Pollino, anche se sul resto della regione a farla da padrone è stata in molti casi la pioggia. Previste nevicate anche sull'Aspromonte e sulle Serre.

Prima abbondante nevicata sui monti dell'Appennino marchigiano. Le piste da sci di Frontignano, nel comune di Ussita (Macerata), sono tutte completamente imbiancate, ma le precipitazioni nevose durante la notte hanno interessato anche le zone leggermente più a valle rispetto alle vette della catena montuosa. La sindaca di Ussita, Silvia Bernardini, ha postato dei video sui propri account social proprio per salutare l'arrivo della neve.

