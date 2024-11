Fondazione Banco Napoli, due giornate su riforma terzo settore

Sono in programma a Bari, nella sede della Camera di Commercio (5 e 12 dicembre) e a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco Napoli nel capoluogo campano (10 e 16 dicembre), le giornate di formazione e approfondimento sui cambiamenti normativi che il mondo del terzo settore sta affrontando in seguito alla riforma avvenuta nel 2017, con l'approvazione del cosiddetto "codice del Terzo Settore".

I relatori principali, informa una nota, "saranno due esperti che con i loro contributi hanno tracciato il percorso sui temi della contabilità e della fiscalità degli ETS. Matteo Pozzoli, docente di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", si occuperà di relazionare sulle novità civilistiche fiscali per il bilancio degli ETS, mentre Gabriele Sepio, docente di Diritto tributario nella Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, relazionerà sui recenti sviluppi della normativa riguardante l'applicazione dell'Iva e la configurazione della commercialità di alcune attività degli ETS".

I seminari si sono resi necessari, si aggiunge, "alla luce del grande fermento che questi temi stanno suscitando in tutto il mondo del volontariato e più in generale dell'associazionismo. Superata parzialmente il ventennio delle onlus, il nuovo diritto per gli Ets si sta modellando in corso d'opera attraverso interventi normativi e pronunce delle autorità deputate. Promotori dell'iniziativa il Trust cover della Fondazione Banco di Napoli, la Fondazione Terzjus e i Centri Servizi al Volontariato di Napoli e di Bari". I seminari hanno ottenuto anche il patrocinio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, Napoli Nord e Bari, nonché della Camera di Commercio del capoluogo pugliese.

Le relazioni saranno precedute dai saluti in rappresentanza degli enti coinvolti e saranno seguite da interventi specialistici a cura gli esperti del settore. Ci sarà spazio anche per un dibattito con la platea. Le attività nelle due giorni di Basi e Napoli si svolgeranno dalle 15:30 alle 18:30.

Le relazioni saranno precedute dagli interventi di Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli, di Luigi Bobba, presidente di Terzjus che sarà in collegamento, Eraldo Turi, presidente dell'ODCEC di Napoli, di Angelo Capone, segretario dell'ODCEC di Napoli Nord, di Nicola Caprio, presidente di CSV Napoli e di Domenico Credendino presidente di Fondazione Carisal.



