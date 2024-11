Erreway torna e gira il mondo, appuntamento il 4 giugno a Napoli

Erreway, la band argentina conosciuta in tutto il mondo grazie alla serie giovanile Rebelde Way, creata da Cris Morena, torna sui palcoscenici. "Le loro canzoni pop rock hanno segnato una generazione, e i suoi componenti, uniti dall'amore per la musica nonostante le restrittive regole accademiche dell'Elite Way School, sono i più amati dal pubblico" sottolinea una nota che annuncia uno spettacolo a Napoli il 4 giugno prossimo, unica data italiana.

. Camila Bordonaba, rimasta lontana dalle scene per 15 anni, torna in pista con i suoi grandi amici Felipe Colombo e Benja Rojas. La band si esibirà in uno show con luci, suoni, effetti speciali e soprattutto le canzoni che hanno fatto sognare un'intera generazione. L'appuntamento con i fan italiani è fissato Teatro Palapartenope.

Il tour 2025: 24 aprile - Quito Coliseo Rumiñahui; 26 aprile - Guayaquil Estadio Modelo; 3 maggio - Lima Costa 21; 4 giugno - Napoli Teatro Palapartenope; 6 giugno - Madrid Wizink Center; 7 giugno - Barcellona Palau Sant Jordi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA