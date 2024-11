Due cellulari tra i biscotti nel carcere minorile di Napoli

Due telefoni cellulari trovati nel campetto di calcio all'esterno del carcere minorile si Nisida, a Napoli, sono stati sequestrati dalla Polizia Penitenziaria. I cellulari erano stati nascosti in un pacco di biscotti.

Al momento non si esclude il coinvolgimento di terze persone che avrebbero introdotto fraudolentemente i telefoni affinché fossero utilizzati dai ragazzi detenuti.

"Volgiamo il nostro apprezzamento al personale dell'istituto penale minorile di Nisida che quotidianamente opera per garantire fermamente l'ordine e la sicurezza interni, senza mai perdere di vista la propria vocazione trattamentale e rieducativa", commenta l'Uspp con il segretario regionale Ciro Auricchio e il presidente Giuseppe Moretti i quali ribadiscono con forza, relativamente al tema dell'introduzione fraudolenta dei telefoni cellulari negli istituti, la necessità "di potenziare la schermatura delle sezioni previa idonea valutazione dei rischi eventualmente correlati e così pure intensificare le attività di controllo e di prevenzione".

"Per l'efficacia di tali ultime attività - concludono i due sindacalisti - volte a garantire l'ordine e la sicurezza interni, riteniamo altrettanto necessario un adeguamento degli organici, secondo quanto previsto dalle Piante organiche vigenti, con particolare riguardo al ruolo maschile degli agenti-assistenti".



