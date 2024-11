Cade acqua bollente, bimbo di 3 anni si ustiona in casa

Un bambino di 3 anni è finito in ospedale per le ustioni riportate in seguito ad un incidente domestico avvenuto stamani a Città Sant'Angelo. Dopo le prime cure al pronto soccorso di Pescara, il piccolo verrà trasferito al centro grandi ustionati di Napoli.

Stando alle prime informazioni, il bimbo era a casa, quando ha accidentalmente fatto rovesciare una pentola con l'acqua bollente, che lo ha colpito agli arti inferiori. Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuto il 118, sia con l'ambulanza che con l'elicottero, per il trasporto in ospedale. Il bambino ha riportato ustioni sul 30 per cento del corpo. Il personale del reparto di Rianimazione sta ora disponendo il trasferimento in ambulanza all'ospedale di Napoli.



