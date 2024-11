È un 25enne di Petina (Salerno) - e non un 48enne vesuviano come comunicato inizialmente dalle forze dell'ordine - uno dei tre feriti dal crollo dell'albero nel campus di Fisciano. Il giovane è ricoverato in ospedale a Salerno, al pari di un 20enne di Altavilla Silentina. Più grave la situazione di un 25enne di Eboli che è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del "Ruggi" per via delle gravi fratture riportate.



