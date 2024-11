Una 28enne pugliese, presumibilmente una turista, è morta in un incendio divampato la scorsa notte in un B&B in piazza Municipio, nel centro di Napoli. Il rogo si è sviluppato al settimo piano dello stabile.

La parte esterna dell'appartamento appare completamente annerita.

Sull'accaduto sono in corso indagini degli agenti del commissariato Decumani e della Polizia di Stato.

Video Napoli, ragazza morta in incendio in un b&b del centro

