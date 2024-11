Scuola: al Nautico alternanza scuola-lavoro con Capitaneria

Parte all'istituto superiore "Cristoforo Colombo" di Torre del Greco il progetto di alternanza scuola-lavoro con la locale Capitaneria di Porto per l'anno scolastico 2024/2025. Si tratta, come spiegano i diretti promotori, di una modalità didattico-formativa rivolta all'orientamento e a favorire un ingresso consapevole degli studenti nel contesto operativo e lavorativo del cluster marittimo.

La collaborazione, che scaturisce da una convenzione stipulata tra la Guardia Costiera e la scuola tecnica per trasporti e logistica, si basa su un modello di apprendimento che di anno in anno pone continui miglioramenti, sia nelle competenze sia nelle conoscenze da fornire e trasmettere agli studenti.

La conferenza introduttiva è stata presieduta dal dirigente dell'istituto Pasquale Mirone, con la partecipazione del capo del compartimento marittimo di Torre del Greco Leonello Salvatori che, con il suo complesso bagaglio di esperienze in diritto della navigazione, dei trasporti, dell'ambiente e portualità turistica, ha illustrato agli studenti sia le opportunità di lavoro del futuro, anche in ambito dei servizi ricettivi della portualità turistica, sia l'importanza e il ruolo delle Capitanerie di Porto nei confronti del cluster marittimo.

Presente anche il capo di seconda classe Rosario Mangione, esperto della Capitaneria in materia di marittimi.

"Quest'anno il progetto - spiegano dalla Guardia Costiera - è rivolto alle classi quinte dell'istituto, che trascorreranno numerose ore a diretto contatto con il personale militare e civile della Capitaneria nel corso di tutte le attività amministrative e operative, comprese uscite didattiche in ambiti portuali, tese ad arricchire il bagaglio delle competenze degli studenti".



