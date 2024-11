Sciopero: Sgambati, in Campania c'è una grande mobilitazione

"In Campania c'è una grande mobilitazione per gli scioperi. In Fincantieri e Leonardo sono veramente impressionanti i partecipanti allo sciopero con oltre il 90%. Napoli dimostra un forte bisogno salariale". Lo ha detto Giovanni Sgambati, segretario regionale della Uil in Campania nella manifestazione a Napoli.

"Qui ci sono tanti precari - ha aggiunto - tanto lavoro illegale, tanti datori di lavoro che non rispettano i contratti e intanto vediamo un Governo che anziché governare pensa di comandare. Non possiamo accettare ordini, noi vogliamo avere una dignità e voler costruire un confronto e lo sciopero diventa la dimostrazione di portare avanti le sofferenze che accadono nella sanità, nella scuola pubblica, nel trasporto pubblico. Siamo in piazza per far sì che questo paese cambi rotta, non possiamo rassegnarci a un Paese che ha tante crisi della manifattura.

Questo Paese non può vivere di pizze e turismo, serve una capacità di manifattura qualificata che sia in grado di attrarre i giovani e le competenze"



