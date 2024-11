Sciopero, in testa al corteo lavoratori vestiti da fantasmi

È appena partito da Piazza Mancini, a Napoli, il corteo organizzato da Cgil e Uil in occasione dello sciopero generale programmato per oggi dalle due organizzazioni sindacali. I lavoratori raggiungeranno Piazza Matteotti dopo aver attraversato il corso Umberto e via Guglielmo Sanfelice. Il comizio finale sarà affidato a Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania e Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil. Ad aprire il corteo, lo striscione delle due sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero con la scritta "Cambiare la manovra di bilancio".

In testa un gruppo di giovani travestiti da fantasmi, un messaggio contro la precarietà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA