Una ragazza, di cui non è ancora nota l'età, è morta in un incendio sviluppatosi nella notte in un b&b in piazza Municipio, nel centro di Napoli. Il rogo si è sviluppato al settimo piano dello stabile.

La parte esterna dell'appartamento appare completamente annerita. Molte le persone di passaggio che si soffermano chiedendo cosa sia successo.



