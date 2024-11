Napoli: Conte 'Kvaratskhelia ha voglia,può salire a livello top'

"Kvaratskhelia ha voglia e determinazione in crescendo. E' inevitabile che era molto deluso nell'ultimo match con la Roma, perché ha avuto due chance importanti per il gol che avrebbero dato tranquillità a tutti noi anche nel finale". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza stampa in vista della trasferta in casa Tori. "Kvara - ha spiegato Conte - è però un ragazzo che ha voglia di crescere, ha soli 23 anni, lo vedo bene sul pezzo, sintonizzato con la squadra. Vedo un calciatore che vuole fare step in avanti, so che può crescere e diventare di livello top".

Il tecnico ha parlato anche di Raspadori, che chiede di giocare di più: "A Jack faccio lo stesso discorso che agli altri, lui è importante e forte, la mia intenzione è rinforzare il Napoli non indebolirlo - ha detto Conte -. Questo messaggio è chiaro per tutti. Quest'anno giochiamo solo il campionato, non abbiamo sfoghi su altre competizioni, c'è solo la sporadica Coppa Italia e quindi diventa difficile dare minuti. Raspadori dopo i titolari è forse il più usato, sta crescendo, ho una mia idea su di lui e la squadra sa che se dopo 13 partite hai questa classifica significa che tutto il gruppo sta lavorando verso la stessa direzione con entusiasmo. Io non sarò stupido da lasciare andare via giocatori utili, l'ho fatto questa estate e lo farò anche in prossima finestra di mercato", ha sottolineato infine Conte.



