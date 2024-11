Dal 6 dicembre torna a Napoli l'evento internazionale Brick Live

Dopo il bilancio positivo della scorsa primavera con oltre 20mila visitatori, torna a Napoli all'Arena Flegrea Indoor la mostra "Brick Live". Dal 6 dicembre al 2 febbraio l'evento dedicato ai bambini e agli appassionati fa tappa nuovamente in Campania, nello spazio espositivo allestito nel foyer dell'Arena Flegrea, alla Mostra d'Oltremare.

Un'occasione per gli appassionati dei mattoncini LEGO, si sottolinea in una nota, "per liberare fantasia e creatività, tra le aree tematiche che coinvolgono la famiglia e i percorsi interattivi". Sarà possibile visitare Brick Live tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, nei week end dalle 10 alle 20.

Prodotta da Arena Flegrea e Alta Classe Lab, Brick Live offre la possibilità, si evidenzia ancora, "di trascorrere liberamente momenti di straordinario divertimento, in un ambiente stimolante ed educativo, dove ogni visitatore potrà diventare un provetto artista: impara, costruisci e gioca, questo il motto di Brick Live che propone un'esperienza con tanti milioni di mattoncini LEGO e la possibilità di giocare insieme in uno spazio ricco di colori ed emozioni senza età". Sarà possibile vivere le sorprese di un percorso animato da circa 30 esemplari di creature marine appartenenti al mondo blu, fatte con circa 2,5 milioni di mattoncini, più una lunga serie di sculture LEGO e varie aree interattive costruite attorno all'etica creativa dei più famosi mattoncini giocattolo al mondo. Tra queste Brick Pit, 4 "piscine di mattoncini" dove tuffarsi e giocare e dare libero sfogo alla creatività. La Race Ramps con tanti pezzi per costruire una macchina da corsa. La Map Build, una mappa dell'Italia con le varie strutture di mattoncini che caratterizzano il Paese. La Minecraft area, uno dei videogiochi più amati al mondo degli ultimi anni. Il Graffiti Wall, un muro fatto di messaggi e dediche personali, tutto in mattoncini, dove lasciare ricordi ed emozioni da condividere con i visitatori del giorno successivo.

Oltre all'evento "Brick Live", attualmente all'Arena Flegrea Indoor è in programma fino al prossimo 4 maggio la mostra "The World of Banksy-The Immersive Experience".



