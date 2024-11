Circum: stazione da ultimare chiude per due settimane

Lavori da completare: chiude la stazione di Sant'Agnello lungo la tratta Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Come informa in una nota l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce le linee vesuviane, sono "in dirittura di arrivo i lavori alla stazione di Sant'Agnello che, in seguito a problemi rilevati di staticità, è stata demolita e completamente ricostruita, con i lavori svolti in continuità di esercizio e senza interdire l'accesso ai viaggiatori".

"Tuttavia - fa presente ancora Eav - in quest'ultima fase, per consentire il completamento dell'opera di ricostruzione della pensilina e della banchina, da lunedì 2 dicembre 2024 la stazione sarà chiusa al traffico viaggiatori fino a venerdì 13 dicembre".

"Al termine dell'intervento - conclude l'azienda di trasporti - la stazione sarà definitivamente restituita all'esercizio entro Natale completamente ristrutturata".





