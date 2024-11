Barbara Preziosi è la nuova presidente di AEPI Campania

Barbara Preziosi è stata nominata presidente di AEPI Campania, la confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese che mette assieme associazioni datoriali e professionali. L'associazione è impegnata nel dare voce unica alla rappresentanza istituzionale e sindacale interpretando le esigenze delle piccole e micro imprese e dei tanti professionisti che necessitano di un'adeguata rappresentanza in ambito nazionale.

Napoletana, imprenditrice nel settore della Comunicazione, da sempre impegnata nel sociale e al fianco delle piccole e medie imprese del territorio, Barbara Preziosi spiega: "Questo nuovo ruolo per me non è solo un traguardo personale, ma soprattutto un'opportunità per contribuire attivamente allo sviluppo e alla crescita del tessuto produttivo campano, grazie agli strumenti operativi di AEPI. In particolare, con il presidente nazionale Mino Dinoi, che ringrazio per la fiducia, puntiamo a creare un ambiente favorevole per l'innovazione, la collaborazione e la condivisione delle migliori pratiche tra professionisti ed imprese, favorendo un più agevole accesso alle opportunità dell'internazionalizzazione".

Preziosi subentra all'avvocato Marcello Lala, anche lui napoletano, che diventa vicepresidente nazionale con delega alla internazionalizzazione ed ai rapporti con l'UE.



