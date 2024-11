A settant'anni dalla nascita, documentario su Pino Daniele

A settant'anni dalla nascita arriva il primo documentario ufficiale su Pino Daniele, uno dei più amati maestri della musica italiana contemporanea. Sono iniziate il 28 ottobre a Napoli, il documentario si chiama 'Pino' ed è diretto da Francesco Lettieri e prodotto da Groenlandia, Lucky Red e Tartare Film.

Ed è in radio da oggi, disponibile in digitale, Again (Warner Music Italy), brano inedito di Pino Daniele che intreccia la sua inconfondibile voce al suono unico della sua chitarra. Online c'è il video con le immagini che ritraggono l'artista in studio di registrazione.

Pino Daniele è riuscito a fondere la tradizione napoletana con la musica nera creando sound completamente nuovi. Nel documentario di Lettieri è la stessa voce dell'artista a raccontare i propri sogni, le lotte, le delusioni, i traguardi e il rapporto con amici e colleghi, grazie a una lunga intervista video inedita rilasciata al giornalista Federico Vacalebre, che firma il soggetto del documentario insieme a Lettieri. Il racconto è costruito servendosi di 50 ore di video mai diffusi di concerti, backstage e sale d'incisione; ma anche di inediti musicali, foto degli album di famiglia; appunti tratti dal diario personale, strumenti musicali e accessi ai luoghi in cui Pino ha vissuto. Il tutto grazie alla collaborazione della Fondazione Pino Daniele Ets. Oltre alla voce di Pino Daniele, nel documentario sono presenti le interviste, a tanti artisti con cui ha collaborato, tra cui Rosario Fiorello, Eros Ramazzotti Zucchero, Jovanotti, Vasco Rossi, Renato Zero, Fiorella Mannoia, ma anche James Senese, Rosario Jermano, Tullio De Piscopo, Tony Esposito e poi amici di infanzia, parenti e discografici, così come le testimonianze di star internazionali, come Eric Clapton, Pat Metheny, Alphonso Johnson e Chick Corea.

Ci sarà anche la voce di Alex, il figlio di Pino.



