A Presenzano studenti costruiscono con Enel "città del futuro"

Cartoni, bottiglie di plastica, stecchette dei gelati, bicchierini di carta, tutto ciò che sarebbe rifiuto diventa la base per costruire la "città del futuro", dove tutto funziona attraverso l'energia pulita; scuole, palestre, campi di calcio e parchi giochi, uffici pubblici e di polizia, e tanti prati e alberi, tutto nasce attraverso le mani creative e sensibili alle tematiche ambientali dei bambini di elementari e medie dell'istituto comprensivo Mignano-Marzano, plesso di Presenzano, comune dell'Alto-Casertano dove da oltre 30 anni è presente la centrale idroelettrica dell'Enel. Un connubio indissolubile tra una delle centrali green più grandi d'Europa e il territorio, per cui non è stata casuale la scelta di organizzare a Presenzano una tappa del progetto "È viva la scuola Labs: energia per il futuro", promosso da Enel e realizzato da Helpcode, che ha già coinvolto nel 2024 in Italia oltre 500 studenti, i loro genitori e numerosi insegnanti, con questi ultimi che hanno ricevuto una formazione mirata di dieci ore totali per facilitare l'implementazione delle attività progettate, e ciò anche senza il supporto degli educatori di Helpcode. A Presenzano sono stati circa 100 gli studenti di età compresa tra i 6 e i 13 anni, che hanno avuto modo di dimostrare il proprio talento presentando i loro progetti sulla sostenibilità e l'energia pulita, ispirati proprio dalla vicina centrale idroelettrica di Enel Green Power "Domenico Cimarosa". I giovani studenti hanno partecipato a un percorso formativo di grande impatto, un full immersion di 15 giorni con con 6 incontri da 2 ore ciascuno, suddivisi in lezioni interattive e laboratori pratici; hanno quindi approfondito le tematiche dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Culmine del percorso la "fiera delle invenzioni" tenutasi oggi, in cui i giovani studenti hanno presentato i loro elaborati realizzati con materiale che di solito si ricicla, alla presenza del corpo scolastico e dei genitori, della Dirigente dell'istituto Monica Sassi, del direttore della centrale Enel Green Power di Presenzano nonché e responsabile Enel Green Power Area Idroelettrica Sud Andrea Cicero, del sindaco Andrea Maccarelli. C'è Gino della quarta elementare che spiega che "abbiamo costruito la centrale e il Comune usando materiale riciclabile, come i bicchierini per il caffè o le stecchette di legno, e abbiamo usato i piccoli pannelli solari che ci ha dato l'enel perché così questi palazzi hanno energia pulita"; e così avvicinando una lampadina ai pannelli solari si mettono in moto le stecchette di legno, che rappresentano pale eoliche . I più piccoli, quelli di prima e seconda elementare, hanno immaginato case in mezzo a prati verdi e alberi, quelli delle medie, come Denise, Nicole, Luca e Manuel, hanno creato piscine, parchi giochi ecologici, auto e palestre, e tutti si muove attraverso l'energia fornita dai mini pannelli solari.





