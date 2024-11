Terra dei Fuochi, diminuiscono roghi mentre aumentano denunce

Diminuiscono i roghi nella Terra dei Fuochi: è il dato di un primo bilancio relativo alla lotta allo sversamento e incendio di rifiuti messa in campo nell'estate 2024.

Tra giugno e ottobre è stata registrata una diminuzione degli eventi incendiari dolosi del 9% rispetto all'anno precedente., si legge in una nota dell'Ufficio dell'incaricato per il contrasto del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti nella regione Campania.

Il numero di incendi nell'area metropolitana di Napoli e in provincia di Caserta si è attestato, nei cinque mesi considerati, sotto la soglia dei 500 e precisamente a 495 (rispettivamente, 384 sul territorio partenopeo e 111 nel casertano), quasi lo stesso numero registrato l'anno scorso in soli quattro mesi da giugno a settembre. Tale riduzione, leggermente più accentuata in provincia di Caserta, prosegue il positivo trend degli ultimi 5 anni. I roghi appaiono polarizzarsi su determinate aree (specie nei comuni di Napoli, Giugliano in Campania, Afragola, Caivano, Castel Volturno e Mondragone), mentre in altri territori sono in netto regresso.

Costante l'attività delle Forze dell'ordine e dell'Esercito per monitorare nuovi e vecchi siti di sversamento di rifiuti e la cooperazione con i Vigili del fuoco per l'avvistamento precoce di principi di incendio e garantire la prima messa in sicurezza delle aree. Tale azione ha consentito, nel 15% dei casi, di bloccare tempestivamente i focolai o di ridurre la violenza delle fiamme e le emissioni di fumi, scongiurando ulteriori rischi per la salute pubblica. I dati consolidati sull'attività di prevenzione coordinata dalle due Prefetture, con il supporto dell'incaricato del ministro dell'interno per il contrasto ai roghi in Campania, evidenziano, in parallelo, l'incremento dei sequestri di attività economiche, delle denunce e delle sanzioni pecuniarie (in media oltre il 15% in più, rispetto al corrispondente periodo del 2023), mentre tendenzialmente stabili restano i sequestri dei veicoli. Nei mesi di giugno-ottobre, l'attività combinata dell'Esercito, operazione Strade Sicure - Terra dei Fuochi, delle Forze di Polizia e delle Polizie locali e metropolitana ha portato, nelle due province, a 152 denunce (numerose le flagranze di sversamento), 84 attività e 137 veicoli sequestrati e a sanzioni amministrative per 6 milioni e 220.000 euro. Intensificata anche la sorveglianza aerea condotta con i droni dell'Esercito, con ben 158 missioni effettuate, integrate con i programmi di volo dei droni a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Il continuo investimento nelle operazioni congiunte con pattuglie miste Polizia locale - Esercito si è saldato alle attività svolte dai 66 comuni destinatari di finanziamento del Ministero dell'interno per progettualità volte a potenziare le risorse umane destinate al contrasto degli illeciti ambientali lungo tutto il periodo estivo. I risultati disponibili dal monitoraggio di un primo campione di 18 comuni segnano altre 44 denunce, sanzioni per circa 123.000 euro e ulteriori sequestri di 22 veicoli e 38 tra aree e attività. Un nuovo modello di cinturazione interforze per periodi prolungati è stato sviluppato in relazione alle situazioni ancora problematiche che riguardano alcuni campi nomadi.



