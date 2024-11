Scooter contro auto nel Napoletano, morto un 17enne

Due incidenti stradali, nella tarda serata di ieri, in provincia di Napoli: a Marigliano è morto un 17enne mentre a Qualiano è grave un uomo di 49anni.

Il ragazzino era a bordo di uno scooter quando si è scontrato contro un'auto in via Nuova del Bosco. Il giovane è morto durante il trasporto in ospedale; in sella anche un altro diciassettenne che non ha riportato ferite gravi. Lievemente ferito anche il 45enne conducente dell'auto. Indagini e rilievi in corso dei carabinieri per comprendere dinamica dell'incidente.

Scontro auto-scooter anche a Qualiano dove i carabinieri sono intervenuti in via Circumvallazione esterna. Secondo una prima ricostruzione lo scooter sarebbe finito contro un'auto che faceva retromarcia. L'uomo alla guida dello scooter, 49enne, è stato portato al Cardarelli, ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita.



