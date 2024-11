Procuratore 'sgomberi al Parco Verde, Stato afferma superiorità'

"Con lo sgombero dei primi 36 alloggi di Parco Verde, lo Stato ha affermato la legalità e la propria superiorità in un territorio dove per anni hanno regnato il degrado e l'illegalità". Così il procuratore della Repubblica di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone nel corso della conferenza stampa convocata ad Aversa (Caserta) negli uffici della procura per illustrare l'operazione di sgombero degli alloggi occupati abusivamente a Parco Verde.

"Gli alloggi sgomberati riguardano situazioni in alcun modo sanabili, perché tra gli occupanti dei 36 alloggi ci sono persone che hanno riportato un cumulo di condanne fino a 7 anni di carcere, circostanza quest'ultima prevista come ostativa dalla legge", ha spiegato.



