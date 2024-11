Nove stranieri trovati su una nave nel porto di Salerno

Nove clandestini stranieri sono stati trovati su una nave turca nel porto di Salerno. Si tratta di curdi e iraniani. Tra di loro anche una donna incinta e un uomo con probabili problemi cardiaci.

Immediato l'intervento della Digos, della Squadra Mobile e dei sanitari. Cinque persone sono state portate in ospedale per ulteriori controlli. Al momento sono in corso tutte le attività investigative necessarie per comprendere come siano riusciti ad imbarcarsi e dove fossero diretti.



