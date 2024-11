Manfredi, rogo Città della Scienza è una ferita per Napoli

"Una grande ferita per la città, perché l'incendio di Città della Scienza è stato qualcosa che veramente ha ferito Napoli, ha colpito tutto il mondo". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi rispondendo ai cronisti dopo l'assoluzione in appello dell'unico imputato che lascia senza colpevoli il rogo doloso di undici anni fa.

"Questa situazione - ha detto Manfredi - ci dice dunque che non è stato ancora trovato dopo più di dieci anni il colpevole di quell'incendio. Questo ci turba e io mi auguro che l'autorità giudiziaria possa trovare nuove formule di investigazione per capire veramente cosa è successo quella notte".



