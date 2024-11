Generale La Gala da Cc Aversa, "grazie per sostegno ai deboli"

Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri "Campania", ha fatto visita stamani al Gruppo Carabinieri di Aversa. La Gala è stato ricevuto dal Comandante del Gruppo, il Tenente Colonnello Pasquale Sasso Iovene, dagli ufficiali della sede, da quelli al Comando delle Compagnie di Aversa, Casal di Principe e Marcianise e dai comandanti delle 16 Stazioni dislocate sul territorio di competenza del gruppo di Aversa.

L'ufficiale si è soffermato sulle questioni dell'ordine e della sicurezza pubblica su un territorio particolarmente sensibile, congratulandosi con i militari "per l'impegno profuso a sostegno della cittadinanza, con particolare riferimento alle fasce deboli"; 95 i militari schierati in rappresentanza degli oltre 450 effettivi presso i presidi dell'Arma del gruppo aversano, che sono stati esortati "a non abbassare mai la guardia e a continuare a fornire una risposta incisiva e costante nella lotta alla criminalità dilagante, sia organizzata che predatoria".

La Gala ha espresso un plauso particolare a coloro che sono stati impegnati nelle recenti operazioni di servizio, specie in ambito di pubblica amministrazione, sottolineando "l'importanza di consolidare un intervento repressivo in un settore che ha negative e dirette ripercussioni sui cittadini e sulla qualità dei servizi a loro rivolti".

Presente alla visita anche una delegazione di appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri, dei quali l'Alto Ufficiale ha sottolineato "il continuo e importante lavoro svolto a sostegno delle comunità, a fianco e a sostegno degli enti locali, dimostrando così, concretamente, i valori dell'essere carabiniere anche quando non si presta più servizio attivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA