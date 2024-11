Due appuntamenti concludono il 'Napoli Musica Sacra Festival'

Il Napoli Musica Sacra Festival celebra la tradizione musicale napoletana "con un finale straordinario" annunciano gli organizzatori in una nota. "Il Napoli Musica Sacra Festival sta iniziando a rappresentare un appuntamento di grande importanza per la nostra città e per la Chiesa di Napoli. Attraverso il festival, riscopriamo le radici della nostra tradizione musicale, che si intrecciano profondamente con la fede e la spiritualità del nostro popolo". Con queste parole, don Gennaro Matino sottolinea il valore di questa iniziativa, ideata da Luigi Grima e dall'Associazione Discantus, in collaborazione con l'Arcidiocesi e con il sostegno del Comune-Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, con l'organizzazione della Fondazione il Canto di Virgilio.

Domani, 29 novembre (19:30) la Basilica del Carmine ospiterà un concerto affidato a Candida Guida (contralto) e Francesco Addabbo (organo). Il programma propone un repertorio che esplora compositori del Novecento, legati in modo diretto ai grandi maestri della Scuola Musicale Napoletana. "Un'occasione unica - evidenziano la nota - per lasciarsi avvolgere da sonorità che uniscono tradizione e innovazione, in uno scenario di straordinaria bellezza".

Domenica primo dicembre, ore 11:30, il festival si concluderà nella storica Chiesa dei Girolamini, recentemente restituita alla città, con un tributo speciale a Niccolò Jommelli, nel duecentocinquantesimo anniversario della sua morte. Sarà eseguita in prima assoluta a Napoli in tempi moderni la Messa in re maggiore, "un'opera di straordinario valore storico e artistico". L'esecuzione vedrà la partecipazione di Maria Grazia Schiavo, soprano, Candida Guida, contralto, Raffaele Abete, tenore, Francesco Auriemma, basso. Ad accompagnarli, il Coro Vocalia e l'Orchestra Discantus, con la direzione del maestro Luigi Grima. Accogliendo l'invito "Napoli celebri il suo Jommelli" lanciato dal maestro Muti, con questo evento l'Associazione Discantus conclude un anno dedicato a Jommelli con sei concerti che hanno celebrato il grande compositore, pilastro della Scuola Musicale Napoletana.

Il concerto includerà anche il Veni Creator Spiritus, già eseguito dal maestro Riccardo Muti con Maria Grazia Schiavo in occasione dell'inaugurazione del Teatro di San Carlo dopo i lavori di restauro. "Il Napoli Musica Sacra Festival conferma ancora una volta il suo ruolo centrale nella valorizzazione del patrimonio musicale e spirituale della città - conclude la nota - il finale del festival sarà un'occasione straordinaria per vivere la bellezza della musica sacra in luoghi ricchi di storia e fede".



