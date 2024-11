Ciro Ceruti in "La tempesta perfetta" da domani ad Arzano

Il commediografo, autore, regista e attore Ciro Ceruti torna in teatro con il nuovo spettacolo "La tempesta perfetta", uno spettacolo scritto e diretto dallo stesso Ceruti e interpretato da un cast composto da Paco De Rosa, Giovanni Allocca, Laura Borrelli e Floriana De Martino. A completare la compagnia ci sono Serena Caputo, Luca Ceruti, Liliana Di Maglie e Gioia Miale.

Tra risate, colpi di scena e riflessioni sulla vita quotidiana, l'amicizia e l'amore, la commedia, sottolinea una nota, "che ha già registrato il tutto esaurito (fuori abbonamento) dal suo annuncio," sarà in scena nel Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (Napoli) domani, 29 e sabato 30 novembre (alle 20.45) e con doppio spettacolo domenica primo dicembre (ore 18.30 e 21.45) .

Ceruti è attualmente impegnato in numerose opere teatrali in giro per l'Italia per una stagione 2024-2025, si aggiunge, "ricca di imperdibili appuntamenti mentre continua a divertire anche il pubblico dei social con le seguitissime sit-com tra cui SNAP che a breve tornerà in tv". "Tutto questo affetto da parte del pubblico è per me motivo di orgoglio - spiega l'artista - dopo anni bui in cui i teatri si erano svuotati a causa del Covid e anche il mio personale impegno autorale era in difficoltà per scelte subìte, sono tornato a riempire le sale e mi appresto, grazie ai miei spettacoli, a vivere una stagione molto intensa mentre anche sui social registriamo numeri altissimi di consensi". Ciro Ceruti continua intanto anche la sua collaborazione con compagnie di giovani, è il caso del gruppo Vico Alleria divenuto virale sul web e che sarà all'Augusteo il 7 dicembre, di cui firma la regia .

Spiega ancora Ceruti: "Il sentimento è un specie di lego formato da tanti pezzettini chiamati emozioni. Spesso non ti permette di decidere con razionalità, ma a volte riesce a farti diventare l'autore di veri e propri capolavori. In un mondo dove l'interesse personale è il primo comandamento, a volte un forte sentimento riesce ad abbattere tale credo. Nell'immaginario collettivo, l'amore, lo accostiamo spesso, quello irrazionale per intenderci, alle coppie, o a quello tra genitori e figli, ma poche volte all'amicizia. In una coppia il sentimento è alimentato dalla componente sessuale, tra un genitore e un figlio è la natura stessa che te lo sostiene, ma tra due amici? Tra due amici si deve verificare una specie di 'tempesta perfetta'. Non è difficile immaginare la sua rarità, ma quando si verifica, i suoi forti venti riescono a creare enormi onde da non permette alle consuete dinamiche del mondo esterno di raggiungerlo e quindi contaminarlo". È quello che è successo a due vecchi amici, Gigio e Samuele, la loro diversità è stata la madre della loro affinità.



