Campania legge, due progetti contro la dispersione scolastica

Campania legge-Fondazione Premio Napoli rilancia per il secondo anno consecutivo due progetti di lettura creativa, "Campania Legge Lab" e "Scrittori per la Costituzione", ideati con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania: obiettivo è contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa in Campania.

Il primo riguarda le scuole secondarie di II grado con 18 adesioni. Tutor saranno l'attrice Greta Esposito per il teatro, il rapper e soulman Peppoh per la musica, il promotore culturale e digital content creator Emanuele Bosso per la videorecensione, Alino per il fumetto e il regista Gianmaria Fiorillo per il cinema. I testi proposti saranno rielaborati dai ragazzi nelle diverse forme.

Rinnovato anche il progetto "Scrittori per la Costituzione" volto allo studio della Carta attraverso la lettura di libri che presentano punti di raccordo con i suoi principi fondamentali, in partnership col Centro di produzione Rai di Napoli.

Le due iniziative sono state "fortemente volute" dal presidente di Campania legge-Fondazione Premio Napoli, Maurizio de Giovanni, e dal direttore dell'Ufficio scolastico Ettore Acerra. "Il progetto riguarda la lettura considerata nella fase creativa, una dimensione in cui i giovani si sentono protagonisti del processo di lettura attraverso l'uso di un altro linguaggio - spiega lo scrittore -. La lettura è l'attività più creativa che abbiamo, bisogna incentivarla e le scuole sono il presidio migliore in cui tutelarla e promuoverla.

Ogni volta che conquistiamo un nuovo lettore si va nella direzione giusta, ma bisogna agire in fretta: i dati sulla diffusione della violenza sul nostro territorio fanno indignare, e l'emergenza criminale giovanile va di pari passo con i dati sulla lettura che sono, tra gli under 18, allarmanti. Bisogna rispondere a questi fenomeni con le armi della cultura".

Il bilancio: è già positivo: "Sono molto soddisfatto dei dati del primo anno, con un migliaio di giovani coinvolti, e mi sembra gratificante la risposta a cui stiamo già assistendo alla seconda edizione: l'area degli istituti partecipanti si allarga sempre più, fino a coprire l'intero territorio della Campania".

Il progetto "Scrittori per la Costituzione" assume poi tanti significati: "Ho chiesto personalmente di inserire dei riferimenti al diritto e al dovere di voto: le proporzioni dell'astensione, durante gli ultimi turni elettorali, sono più che preoccupanti. Ricordare l'importanza del voto è una battaglia che chi si occupa di cultura deve sostenere insieme alle scuole".



