Camion invade corsia e trascina auto in scarpata, un morto

È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera tra un autoarticolato e un'autovettura sulla strada statale 335 nei pressi dell'uscita di Gricignano di Aversa (Caserta). Dai primi accertamenti, è emerso che il mezzo pesante, per cause ancora in corso di ricostruzione, ha invaso la corsia opposta scontrandosi violentemente con un'auto condotta da un giovane di 29 anni, che è stata trascinata dal camion nella scarpata adiacente alla carreggiata.

Il 29enne è rimasto incastrato tra le lamiere, e sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise, che lo hanno subito hanno soccorso liberandolo dalle lamiere ed affidandolo alle cure dei sanitari del 118; purtroppo però il giovane era già deceduto, mentre sono rimasti feriti i due uomini che erano nel mezzo pesante. Sul posto è intervenuta anche un'autogrú dal Comando di Napoli per recuperare i due mezzi coinvolti nel grave incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA