Amianto: Q8 Italia, 'fatti risalgono alla precedente proprietà'

(v. 'Amianto: maxi risarcimento per famiglie...' delle 15.49) Q8 Italia replica in una nota alla notizia della sentenza del Tribunale di Roma che condanna l'azienda ad un maxi-risarcimento per la morte di un operaio che per un certo periodo di tempo ha lavorato nella raffineria. 'Non riteniamo corretto commentare un provvedimento giudiziario non definitivo ed oggetto di impugnazione. Ogni valutazione è stata e sarà fatta nelle opportune sedi giudiziarie, nell'ambito delle quali la società avrà modo di illustrare la propria posizione', si legge nella nota.

'In merito ai contenuti dell'articolo, in ogni caso - prosegue il comunicato - si fa presente per completezza e trasparenza di informazioni, che i fatti per cui è nato il contenzioso si riferiscono a un periodo antecedente all'acquisto dello stabilimento da parte di Q8 e, dunque, ad una gestione riconducibile al precedente proprietario, Mobil Oil Italiana'.

L'azienda precisa inoltre che, 'successivamente all'acquisto, la Q8 ha disposto la definitiva interruzione delle attività sia della raffineria che del petrolchimico di Napoli'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA