Una rotonda intitolata ad Almirante nel Napoletano, insorge l'Anpi

Una conferenza stampa per esprimere "il proprio disappunto e il proprio sdegno" nei confronti della delibera approvata dalla giunta comunale di Sant'Anastasia, comune dell'hinterland di Napoli, che ha deciso l'intitolazione di una rotatoria all'ex segretario missino Giorgio Almirante.

L'ha convocata l'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) della sezione territoriale di Sant'Anastasia "Caduti della Flobert" per il 30 novembre, alle ore 11.

La delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Carmine Esposito risale al 22 novembre scorso. In essa si prende atto del nulla osta arrivato dalla prefettura di Napoli in merito alla decisione di intitolare a Giorgio Almirante la rotonda situata all'incrocio tra via Pomigliano, via Generale De Rosa, viale Europa e via Emilio Merone. La delibera - si legge - diventerà esecutiva a partire dal prossimo 17 dicembre. L'iniziativa dell'Anpi è stata resa pubblica con una nota in cui si definisce Almirante "personaggio divisivo, oscuro e che non rappresenta affatto la democrazia, ideale al quale ogni istituzione comunale e statale ha l'obbligo e il dovere di ispirarsi". "Pertanto - prosegue la nota firmata da Maria Elena Capuano, presidente Anpi di Sant'Anastasia 'Caduti della Flobert' - l'Anpi ha intenzione di rendere pubblico, attraverso ogni mezzo di comunicazione, il proprio disappunto e il proprio sdegno per tale decisione, ancora più imbarazzante se si pensa che questa amministrazione, su sollecitazione della nostra sezione, ha istituzionalizzato la data del 1° ottobre 1943, quando proprio da quel luogo i nazisti, ancora alleati dei fascisti, spararono un colpo di mortaio che uccise otto nostri concittadini. Alla luce di questa evidenza - conclude la nota dell'Anpi - non si può tollerare che si intitoli un luogo cittadino ad un esponente di un partito nato proprio dalle ceneri del partito fascista". L'appuntamento è presso la sede dello Spi Cgil di Sant'Anastasia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA