Truffata a 94 anni, i carabinieri le restituiscono la refurtiva

Vittima di una truffa, le avevano rubato i gioielli di famiglia. E ora i carabinieri glieli hanno restituiti: preziosi per un valore complessivo di oltre 300mila euro più 2mila euro in contanti. Un abbraccio carico di emozione nell'incontro tra i militari e la 94enne cagliaritana vittima di una truffa che le aveva sottratto i risparmi e i ricordi di una vita. Con le lacrime agli occhi, l'anziana donna ha espresso la sua profonda gratitudine: "Non avrei mai pensato di rivedere i miei beni. Grazie di cuore per quello che avete fatto per me".

Parole che hanno toccato il cuore degli uomini in divisa, che hanno condiviso la sua gioia e commozione.

L'operazione che ha portato alla restituzione del maltolto è il frutto di una collaborazione tra le stazioni dell'Arma di Cagliari e Napoli. Dopo una analisi delle immagini di videosorveglianza e uno scambio tempestivo di informazioni, i carabinieri di Napoli sono riusciti a individuare e arrestare la responsabile, una ventenne napoletana, mentre stava sbarcando dal traghetto, ormai sicura di aver portato a casa il colpo della vita.

I militari rinnovano i consigli per non cadere nelle truffe: non fidarsi di chi si presenta come pubblico ufficiale senza adeguate verifiche, non aprire la porta agli sconosciuti, non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento. E limitare le confidenze al telefono: se si ricevono chiamate da presunti parenti che richiedono denaro, prendersi il tempo per verificare e consultare un familiare di fiducia. "La commozione della donna e il suo sorriso ritrovato sono stati il segno più tangibile dell'efficacia e del valore del lavoro svolto", commentano i carabinieri dopo la soluzione dell'ultimo caso.



