Stalking: minacce dopo condanna, arrestato nel Napoletano

Nonostante una precedente condanna e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ha continuato a minacciare e perseguitare la sua vittima, rendendo la vita di quest'ultima un vero e proprio inferno. Inferno al quale hanno posto fine gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco, che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, arrestando un uomo: l'accusa nei suoi confronti è di stalking. Tutto trae origine dalle indagini portata avanti dalla squadra anticrimine della polizia, partite dopo la denuncia-querela sporta dalla vittima.

Da quarto sarebbe emerso che l'arrestato, nonostante in passato fosse stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e fosse stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, avrebbe continuato a minacciare e molestare la vittima, in modo da procurarle un perdurante e grave stato d'ansia, generando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA