Spaccio in casa davanti ai bambini, coppia in arresto a Scampia

Spacciava droga davanti ai suoi bambini la coppia arrestata dai carabinieri nel rione Scampia di Napoli, precisamente nel lotto K. I militari hanno individuato i coniugi seguendo una persona subito identificata come un acquirente che si aggirava a piedi intorno all'isolato 4.

Pedinandola arrivano nella palazzina, precisamente nella scala C, consapevoli che l'uomo li condurrà dagli spacciatori. I carabinieri sorprendono lui e anche i due pusher che dopo avere visto le sagome nere dei carabinieri dietro il cliente comprendono di essere nei guai.

Disorientati invece i due bambini presenti in casa, figli della coppia, testimoni quotidiani dello smercio di stupefacenti.

Raffaele De Martino e Clara Esposito finiscono in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Sequestrati 243 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 150 euro in contante ritenuto provento illecito.

De Martino è ora in carcere, Esposito ai domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA