Salvatore Esposito come Bud Spencer, "lui è un mito"

Nella Napoli di oggi ritorna un altro mito, di quelli amati in tutto il mondo. E' finita l'attesa, dal 2 dicembre arriva 'Piedone uno sbirro a Napoli' una nuova produzione Sky Original con Salvatore Esposito.

Protagonista è Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia che viene dalla strada, come il personaggio che l'ha ispirato, l'ispettore Rizzo ovvero l'indimenticabile Bud Spencer. "So bene - premette l'attore - che Bud Spencer è un mito". Ma, aggiunge, "una somiglianza forse c'è: nella fisicità. Il mio personaggio è solo ispirato a lui, spero che sia piaciuto al figlio Giuseppe Pedersoli. E anche in questa serie Napoli è come sempre protagonista".

Palmieri è un tipo irregolare e di talento ma è anche un uomo 'blues' velato spesso di una malinconia tutta partenopea, imponente quanto sensibile.

L'altra protagonista della serie, presentata in un hotel del lungomare, è la città, con il turismo, i locali di tendenza e tanti set cinematografici (frutto anche del grande lavoro della Film Commission Regione Campania molto impegnata con la produzione di Piedone) che adatta la tradizionale arte di arrangiarsi all'epoca dei social e di Airbnb.

Dalle classiche scazzottate al cinema anni 70 al wrestling della serie, tutto ha inizio dall'eredità di Piedone, la leggenda degli gli sbirri di Napoli. Esposito è in scena con Silvia D'Amico e Fabio Balsamo, diretti da Alessio Maria Federici: la serie va in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il soggetto è firmato da Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli ( figlio di Bud Spencer) Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. La produzione in quattro episodi e' di Sky Studios, Wildside, e Titanus Production.



