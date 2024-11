"Nessuno tocchi Caino" ricorda la sua fondatrice a Napoli

L''ong "Nessuno tocchi Caino" con un libro ricorda a Napoli la sua fondatrice Mariateresa di Lascia, a settant'anni dalla sua nascita e a trenta dalla sua scomparsa in un evento dal titolo "Trent'anni 'senza' Mariateresa Di Lascia. Un vuoto dove passa ogni cosa".

L'appuntamento è per domani, 28 novembre, al bookstore Mondadori in Galleria Umberto I, dalle 18. L' occasione è la presentazione del libro di Nessuno tocchi Caino "La fine della pena" a lei dedicato. Per Mariateresa di Lascia - spiega una nota - Napoli è stata la città in cui incontrò la politica di Marco Pannella che la portò ad essere dirigente e parlamentare radicale e con il quale, insieme a Sergio D'Elia, concepì il suo capolavoro civile, l'associazione "Nessuno tocchi Caino", mentre la sua terra d'origine, la Puglia, le ispirò il suo capolavoro letterario, il romanzo "Passaggio in ombra" con cui Mariateresa Di Lascia vinse, postumo, il Premio Strega.

A ricordare la ricca personalità della di Lascia saranno i dirigenti di Nessuno tocchi Caino Rita Bernardini, Presidente, Sergio D'Elia, Segretario e suo marito nella vita ed Elisabetta Zamparutti, Tesoriera, con il Presidente d'onore il Prof. e avvocato Vincenzo Maiello insieme ai dirigenti e militanti Vincenzo Improta, Alessandro Gargiulo, Argia di Donato, Geppi Rippa e gli amici Sandro Dionisio, regista e Vincenzo Rocco, imprenditore e scrittore.



