Manfredi, piano straordinario di controllo per festività Natale

"Insieme alla Prefettura e alle forze dell'ordine stiamo lavorando a un piano straordinario di controllo per garantire sicurezza nel periodo natalizio e avere un afflusso più importante di persone". Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine di un evento al foyer del teatro San Carlo, in merito alle attività di controllo del territorio in vista delle festività natalizie.

"L'organizzazione sta andando avanti - ha aggiunto - mi sembra che i segnali organizzativi siano tutti positivi e anche l'intervento su piazza Dante rientra in questa strategia".

Riguardo, poi, in merito alle notizie di stampa su un possibile rimpasto della sua Giunta, Manfredi ha detto: "Si parla sempre di rimpasto, noi dobbiamo sempre lavorare, sempre di più e sempre meglio per dare risposte ai cittadini. La nostra città ha bisogno di buon governo e noi ce la stiamo mettendo tutta e cercheremo di fare ancora meglio nei prossimi mesi e anni". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi,



Riproduzione riservata © Copyright ANSA