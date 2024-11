Magia di Oz rivive al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

"Nessun posto è bello come casa" ripeteva Dorothy Gale nel film Il mago di Oz, la celebre pellicola del 1939 che ha incantato generazioni. A distanza di quasi mezzo secolo, la magia torna a vivere in un evento speciale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Dal 30 novembre al 6 gennaio, il museo ospiterà i Mercatini di Natale Napoli-Portici, un appuntamento annuale che quest'anno celebra le indimenticabili avventure di Dorothy e dei suoi inseparabili compagni: lo Spaventapasseri, l'Uomo di Latta e il Leone.

La sesta edizione dei mercatini, intitolata "La magia di Oz", trasformerà il museo in un universo fiabesco, con un'ambientazione ispirata al celebre romanzo di L. Frank Baum, pubblicato per la prima volta il 17 maggio 1900. Tra luci scintillanti, decorazioni a tema e spettacoli per tutte le età, Pietrarsa si prepara a offrire un Natale unico, dove il sogno e la tradizione si fondono.

L'atmosfera natalizia si arricchisce quest'anno di un ricco programma di intrattenimento pensato anche per gli adulti. Sono previsti spettacoli teatrali, concerti live e performance di artisti di strada, che daranno vita a un evento da "vedere, vivere e gustare". La parte dedicata all'artigianato sarà animata da casette di legno, dove maestri artigiani proporranno prodotti esclusivi, perfetti per regali unici. Non mancherà l'area food, che porterà l'eccellenza enogastronomica campana direttamente ai visitatori.

Visitare i Mercatini di Natale sarà anche l'occasione per immergersi nella storia delle ferrovie italiane, custodita nel magnifico Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Esteso su una superficie di 36.000 metri quadrati, il complesso comprende sette padiglioni ottocenteschi affacciati sul Golfo di Napoli.

Al suo interno è possibile ammirare una straordinaria collezione di locomotive a vapore, carrozze d'epoca e il celebre plastico ferroviario "Trecentotreni".

Informazioni utili L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Portici e realizzata in collaborazione con la Fondazione FS Italiane, grazie all'organizzazione di E20 di Gianmauro Sannino e Simone Canzano.





