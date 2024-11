Diciottenne muore in un incidente stradale nell'Avellinese

Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Il giovane, alla guida della sua moto, nel primo pomeriggio stava tornando a casa dopo essere uscito da scuola.

Per cause all'esame dei carabinieri, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il guard-rail della strada provinciale 57 "Valle del Calore", distante pochi chilometri dalla sua abitazione. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale ad Ariano Irpino dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA